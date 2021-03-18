كم تبلغ تكلفة السعادة حول العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يقال إن السعادة لا تشترى.. ولكن لا شك بأن المال قد يكون وسيلة لتحقيق بعض منها.

حتى أن العلماء من جامعة "بيردو" قد وضعوا مبلغاً محدداً يقولون إنه يمكن أن يحقق السعادة في الولايات المتحدة الأمريكية: 105 ألف دولار سنوياً، مشيرين إلى أن أي شيء يكسبه الفرد فوق هذا المبلغ له تأثير ضئيل على الشعور بالرضا والسعادة.

ولا شك بأن الدخل المريح والموثوق به يخفف من مخاوف البشر ويجعل الحياة أسهل، إذ غالباً ما يتسبب الفقر بالإجهاد ويترك أضراراً طويلة الأمد على أصحابه.

يقول موقع "إكسبينسيفيتي" إن تكلفة السعادة ومقياسها يختلف بحسب مكان العيش، ولذا قام الموقع بقياس "تكلفة السعادة" لكل بلد في العالم، باستخدام نسب القوة الشرائية من البنك الدولي، ثم قام بإضافة تكلفة المعيشة المحلية لحساب سعر السعادة المختلف من مدينة إلى أخرى حول العالم.

كما تطرق التقرير أيضاً إلى تكلفة السعادة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ظهرت إسرائيل كالدولة التي لديها أعلى تكلفة سعادة في العالم، حيث تكلف 130,457 دولار، لتتبعها قطر في المركز الثاني بتكلفة سعادة تبلغ 75,936 دولاراً.

تعرّفوا أكثر إلى تكلفة السعادة في الشرق الأوسط ودول العالم في الإنفوغرافيك أعلاه: