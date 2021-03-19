كم بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت هيئة الإحصاء السعودية تقريراً ترصد فيه معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020. ووفقاً لتقديرات الهيئة تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وجاء ذلك المعدل بشكل رئيسي بسبب الانكماش في قطاع النفط بنسبة 6.7٪، بالإضافة إلى معدل النمو السلبي في القطاع غير النفطي المسجل الذي بلغ 2.3٪. تقلص القطاع الخاص بنسبة 3.1٪، وأظهر القطاع الحكومي أيضا معدل نمو سلبي بلغ 0.5٪.

نسبة معدل النمو وفقاً للنشاطات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، بلغ النمو الاقتصادي مستوياته الأعلى في خدمات التمويل والتأمين والأعمال بزيادة قدرها 1.3٪ في 2020، تليها أنشطة التعدين والمحاجر الأخرى (+ 0.8٪)، ثم الخدمات الحكومية (+ 0.4٪)

ومع ذلك، سجل نشاط تكرير البترول أكبر انخفاض بنسبة 13.4٪، يليه النفط الخام النفط والغاز الطبيعي (-6.1٪)، ثم النقل والتخزين والاتصالات (-6.0٪).

إليكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال عام 2020 مقارنة مع الأعوام السابقة.