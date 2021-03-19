عطل يضرب خدمات واتساب وانستغرام وفيسبوك ماسنجر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—واجه مستخدمو واتساب وانستغرام وماسنجر، المملوكة لشركة فيسبوك، صعوبة في استخدام خدمات هذه التطبيقات، في مناطق متفرقة من العالم.

وليس معروفا إلى الآن مدى نطاق تعطل هذه الخدمات، إلا أن العديد من المستخدمين لجأوا إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى للشكوى من تعطل خدمات التطبيقات الثلاثة.

وقال موقع "داون ديدكتور"، المتخصص في مراقبة أعطال الشبكات الاجتماعية، إن واتساب وفيسبوك ماسنجر وانستغرام يواجهون مشكلات فنية.

ونشطت وتيرة التغريد عبر تويتر عن أعطال تطبيقات فيسبوك.

وفي وقت لم تصدر شركة فيسبوك بيانا حول ما يجري، قال حساب Facebook Gaming الرسمي في Twitter إن "هناك عددًا من المشكلات التي تؤثر حاليًا على منتجات فيسبوك، بما في ذلك التدفق الرقمي الألعاب"، مٌضيفا أن فرقًا متعددة تعمل على هذه المشكلة.