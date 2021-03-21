الإمارات تعلن عن إقامة العمل الافتراضي الجديدة للموظفين عن بعد

اقتصاد
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الإمارات تعلن عن إقامة العمل الافتراضي الجديدة للموظفين عن بعد
Credit: Twitter/ HHShkMohd

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأحد عن تصريح إقامة جديد في الدولة، يسمح للموظفين في أي مكان بالعالم الإقامة في الإمارات العربية المتحدة لممارسة عملهم عن بعد.

وجاء القرار الجديد خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي، أقر خلاله استحداث "تصريح إقامة العمل الافتراضي" التي تسمح للموظف العامل عن بعد بالإقامة في الإمارات وممارسة عمله "حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة"، بحسب ما قاله الشيخ محمد بن راشد.

ونشر حاكم دبي سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر" أعلن من خلالها عن القرار الجديد بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى أيضاً منها، اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة يوم الأحد: "مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم .. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات .. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية .. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد أيضاً عن قرارات أخرى، من بينها اعتماد بلاده استخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية، واعتماد نظام وطني للمركبات الهيدروجينية، فضلاً عن انضمام بلاده إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإلى بنك التنمية الجديد لدول البريكس، موضحاً بأن شراكات بلاده الاقتصادية ستستمر بالنمو.

واختتم حاكم دبي سلسلة تغريداته قائلاً: "رسالتنا للجميع.. التطوير مستمر.. والتغيير لن يتوقف.. وأهدافنا واضحة.. وتتحقق.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية.. وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالمياً لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا".

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