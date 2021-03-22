نيويورك (CNN Business)— سيعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي - ولكن هذه المرة مع شبكته الاجتماعية الخاصة، حسبما قال متحدث باسم ترامب لشبكة فوكس نيوز، الأحد.

وأوضح جيسون ميلر، المستشار والمتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية لعام 2020، لهوارد كورتز في برنامج "MediaBuzz" على قناة فوكس نيوز، أن ترامب "سيعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي في غضون شهرين أو ثلاثة على الأرجح".

وأضاف ميلر أن عودة ترامب ستكون من خلال "منصته الخاصة" التي ستجذب "عشرات الملايين" من المستخدمين الجدد و"تعيد تعريف اللعبة بالكامل".

وقال ميلر: "هذا شيء أعتقد أنه سيكون الأكثر شعبية في وسائل التواصل الاجتماعي. ستعيد تعريف اللعبة بالكامل، وسوف ينتظر الجميع ويتفرجون ليروا ما يفعله الرئيس ترامب، لكنها ستكون منصته الخاصة".

وأشار ميلر، خلال ظهوره على قناة فوكس نيوز، إلى أن العديد من الشركات تواصلت مع الرئيس الأمريكي السابق ويجري محادثات مع فرق حول المنصة الجديدة.

وقال ميلر يوم الأحد: "هذه المنصة الجديدة ستكون كبيرة. الكل يريده وسيجلب الملايين - عشرات الملايين - إلى هذه المنصة".

يأتي هذا الإعلان بعد تعليق حسابات ترامب بشكل دائم على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيسبوك، بعد تحريضه على أعمال الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي - حيث اقتحم مئات من أنصار ترامب المبنى، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

بعد حظر ترامب على تويتر، تدخل جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق وكبير مستشاريه، عندما حاول مساعدون آخرون إقناع ترامب بالظهور على منصات التواصل الاجتماعي الهامشية، مثل بارلر وغاب.