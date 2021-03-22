تأسست في عام 1911.. هل تعرف ما هي أقدم شركة تقنية في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يصادف الـ21 من شهر مارس/ آذار الذكرى السنوية لتأسيس منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة وأحد مؤسسييها، جاك دورسي، في عام 2006 بنشر أول تغريدة له على المنصة، كتب فيها: "أعمل على إعداد تويتر الخاص بي".

ورغم أن العديد من الأشخاص قد يعتبروا أن شركات التقنية جديدة نسبياً، إلّا أن بعض شركات التقنية الأشهر في يومنا الحالي أسست منذ عقود كثيرة، حتى قبل أن تسيطر شركات التقنية الحديثة نسبياً، مثل "فيسبوك" و"أمازون" و"غوغل"، على سوق الأسهم وتهيمن على القطاع التكنولوجي.

فهل تعلم مثلاً أي شركات التقنية الكبرى تعد اليوم الأقدم على الإطلاق؟

تعتبر اليوم شركة IBM، "المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية"، أقدم شركة تكنولوجيا في التاريخ، حيث أسست في العام 1911، أي قبل 110 أعوام.

ولكن، ماذا عن منصات التقنية الأخرى التي نستخدمها اليوم بشكل اعتيادي؟ كم يبلغ "عمرها" مقارنة مع أقدم شركات التقنية وأعظمها؟

تعرفوا أكثر إلى شركات التقنية الأكبر في العالم وعمرها في الإنفوغرافيك أعلاه: