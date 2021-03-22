بعد نجاح إطلاقه.. ما مميزات القمر الصناعي السعودي "شاهين سات"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السعودية، الاثنين، نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات" من قاعدة بايكونور في كازاخستان على متن الصاروخ الروسي "سيوز 2".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن القمر الصناعي "يتضمن حمولة تلسكوب بدقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز هذا القمر الذي تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلوغراما، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم".

ونقلت الوكالة السعودية على لسان أنس بن فارس الفارس رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قوله إن "شاهين سات عمل على تطويره فريق عمل سعودي من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة، ويقدم صوراً فضائية للقطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية بالمملكة، كما يعمل على تتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة".

من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، عبدالعزيز آل الشيخ، وفقا لما نقلته الوكالة السعودية إن هذا "الإنجاز ما كان ليتحقق لولا فضل الله تعالى ثم الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وجهود فريق العمل السعودي من مهندسين ومختصين والخبرات المتراكمة التي تمتلكها المدينة".