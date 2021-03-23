دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "مبادلة" (صندوق الاستثمار السيادي لحكومة أبوظبي)، الثلاثاء، عن استثمار بقيمة 75 مليون دولار في الشركة المُشغلة لتطبيق التواصل الاجتماعي "تيليغرام"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وذكرت "وام" أن استثمار "مبادلة" في "تيليغرام" سيكون في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لأجل 5 سنوات قبل الاكتتاب العام المُزمَع، وذلك بالتعاون مع صندوق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" الذي سيستثمر أيضاً مبلغ 75 مليون دولار في المنصة.

ويعد تطبيق "تيليغرام" منصة مراسلة مشفرة اكتسبت أكثر من 25 مليون مستخدم إضافي في الآونة الأخيرة، في أعقاب إشعار تطبيق المراسلة "واتساب" المملوك من قبل "فيسبوك" مستخدميه في شهر يناير/ كانون الثاني بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية، التي تفرض على الأشخاص الموافقة عليها من أجل الاستمرار في استخدام التطبيق.

وقد أسس "تيليغرام" الذي لديه أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً، الأخوين الروسيين بافيل ونيكولاي دوروف في العام 2013، وتتخذ اليوم المنصة من دبي مقراً رئيسياً لها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج الاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة التابع لشركة "مبادلة"، قوله: " نُثمِّن رؤية بافيل للشركة وعمل فريقه الدؤوب لبناء منتج مبتكر وشركة استثنائية. فمن خلال تركيزه على تجربة المستخدم والخصوصية والتشديد على أهمية هذه العناصر في كل قرار عمل يتخذه، نجح بافيل في تعزيز شهرة ونجاح تطبيق تيليغرام لتنمو قاعدة مستخدميه نموا كبيرا ما جعل منه منافساً قوياً لعمالقة التكنولوجيا العالميين".

من جانبه، قال بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيليغرام": "يشرّفنا قيام مبادلة وصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز باستثمار 150 مليون دولار في سندات تيليغرام. ونتطلع إلى تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية لنواصل مسار نمونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم".

وبدوره، قال جيمس مونس، رئيس الشؤون المالية ورئيس العمليات لدى صندوق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز": "يهدف صندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز إلى بناء شراكات مثمرة مع شركات واعدة تتميز بآفاق نمو قوية على مستوى العالم وتمتلك الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة التكنولوجيا المتنامية في أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي"، مضيفا: "نرى في تيليغرام فرصة استثمارية جذابة".