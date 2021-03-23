السعودية الأولى عربياً.. هذه أسعد الدول العربية في عام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- للسنة التاسعة على التوالي هذا العام، صدر "مؤشر السعادة العالمي 2021"، الذي يعتمد في نتائجه على بيانات استطلاع "غالوب" العالمي.

وجاء إعداد "مؤشر السعادة 2021"، وهو تقرير عن عام 2020، مختلفا عن تقارير الأعوام السابقة، إذ أنه جُمّع بشكل مختلف قليلاً بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، واقتصر إكمال المقابلات في عدد من البلدان على المقابلات الهاتفية أو الافتراضية، بدلاً من المقابلات الفعلية وجهاً لوجه التي كان ينسق لها سابقاً.

منذ إطلاقه في عام 2012، يستند التقرير بشكل أساسي في نتائجه إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط ​​العمر المتوقع والدخل والحرية والفساد والدعم الاجتماعي والكرم.

وقد احتلت فنلندا هذا العام المرتبة الأولى على القائمة السنوية كالدولة الأسعد في العالم، بينما تبعتها آيسلندا والدنمارك وسويسرا وهولندا في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.

ويشرح باحثون إنه ليس من المستغرب أن تحصل فنلندا على المركز الأول في المؤشر مجدداً، إذ تتمتع الدولة الاسكندنافية غالباً بمرتبة عالية فيما يتعلق "بالثقة المتبادلة" بين الشعوب وحكوماتها، والتي تعد من بين أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت في حماية الناس أثناء فترة الوباء.

ومن بين الدول العربية، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربياً والـ21 عالمياً، بينما تبعتها الإمارات في المركز الثاني عربياً والـ27 عالمياً.

تعرّفوا أكثر إلى ترتيب الدول العربية على "مؤشر السعادة العالمي 2021"، في الإنفوغرافيك أعلاه: