بيع أول تغريدة في العالم كـ"رمز غير قابل للاستبدال".. هذا سعرها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- باع الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، أول تغريدة نشرت على المنصة على الإطلاق كرمز غير قابل للاستبدال مقابل 2.9 مليون دولار.

ونشر دورسي التغريدة عند إطلاق منصته، حيث كتب فيها: "أعمل على إعداد تويتر الخاص بي"، في 21 مارس/ آذار من عام 2006.

وقد تمت مشاركة التغريدة على "تويتر" أكثر من 120 ألف مرة وحصلت على أكثر من 160 ألف "إعجاب"، واليوم، وبعد 15 عاماً من نشرها، بيعت نسخة موقعة رقمياً من التغريدة لسينا إستافي، الرئيس التنفيذي لخدمة البلوك تشين "بريدج أوراكل".

وغرّد إستافي يوم الاثنين بعد شرائه أقدم تغريدة في التاريخ: "هذه ليست مجرد تغريدة! أعتقد أنه بعد سنوات سوف يدرك الناس القيمة الحقيقية لهذه التغريدة، مثل لوحة الموناليزا".

واشترى إستافي الرمز غير القابل للاستبدال، على موقع مزاد "فاليوبلز باي سنت"، وهو منصة رقمية تسمح ببيع وشراء التغريدات الموقعة من قبل صانعيها. ودفع إستافي ثمن التغريدة باستخدام العملة المشفرة إيثر، وفقاً للموقع.

وقال دورسي إنه سيحول أموال الصفقة على الفور إلى بيتكوين وسترسل العائدات إلى صندوق "Give Directly Africa"، وهو مؤسسة خيرية تساعد الفقراء في أفريقيا.

وتعد "الرموز غير القابلة للاستبدال" المعروفة باسم "NFT"، رموز رقمية فريدة توثق أصالة وملكية المواد الرقمية على الإنترنت، وتحقق التذكارات الرقمية مثل الصور ومقاطع فيديو والمحتوى غير الملموس المتوفر على الإنترنت. وقد اكتسبت الرموز غير القابلة للاستبدال في الآونة الأخيرة شعبية لبيع الفن الرقمي والمحتوى الرقمي الآخر مثل الرسومات أو الموسيقى.