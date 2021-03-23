الإمارات تعلن استثمارها 10 مليارات دولار في إندونيسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات العربية المتحدة استثمارها بـ10 مليارات دولار مع هيئة الاستثمار الإندونيسية، من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان إن القرار الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيركز على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مع إندونيسيا تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية "التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا".

وتعد هيئة الاستثمار الإندونيسية الصندوق السيادي للبلاد، ويهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم التنمية الوطنية في إندونيسيا من بينها تطوير البنية التحتية وتشييد العاصمة الجديدة في كالمنتان، بحسب ما ذكره البيان.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعلن خلال شهر فبراير/ شباط 2021 تعيين أعضاء المجلس الرقابي والتنفيذي لهيئة الاستثمار الإندونيسية التي شكلت بموجب القانون الشامل لخلق فرص العمل والذي تمت إجازته في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2020.