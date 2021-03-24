الأمير هاري يحصل على وظيفة في شركة ناشئة.. إليكم ما هي

لندن، المملكة المتحدة (CNN) – حصل دوق ساسكس، الأمير هاري، على أول وظيفة له في عالم الشركات، إذ أعلنت شركة "بيتر أب" الناشئة في وادي السيليكون يوم الثلاثاء عن توظيفه في منصب كبير مسؤولي التأثير.

وتوفر "بيتر أب" خدمات التدريب والصحة العقلية للعملاء. ويذكر موقع الشركة على الإنترنت هاري كجزء من فريق قيادتها، واصفاً إياه بأنه "إنساني، وعسكري، ومدافع عن الصحة العقلية، وخبير بيئي".

وانضم هاري إلى الشركة بعد أسابيع من إجراء مقابلة مع زوجته ميغان، مع أوبرا وينفري، تناولت بالتفصيل قرارهما بمغادرة المملكة المتحدة والتراجع عن المناصب العليا في العائلة المالكة البريطانية. كما تطرق الزوجان، اللذان يعيشان في كاليفورنيا، إلى الضغوطات التي تسببها الحياة الملكية على صحتهما العقلية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أبلغ عن انضمام هاري إلى الشركة الناشئة.

ومن المتوقع في "بيتر أب"، أن يكون لدى هاري مدخلات في قرارات استراتيجية المنتج والمساهمات الخيرية، وأن يتحدث علناً عن المواضيع المتعلقة بالصحة العقلية، بحسب ما أفادته الصحيفة. وقالت الصحيفة إن "بيتر أب" رفضت التعليق على المبلغ الذي سيتقاضاه هاري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسي روبيشو، لصحيفة وول ستريت جورنال إن المنصب "مهم ودسم".

بينما توسع الأمير في أسباب انضمامه إلى "بيتر أب" في منشور على مدونة الشركة، قائلاً إنه يدرك "الشغف المشترك" مع روبيشو لمساعدة الناس.

وقال هاري: "ما لفت انتباهي بشأن بيتر أب هو أن مهمة الشركة لإطلاق العنان للطاقات الكامنة لدى الناس في كل مكان تتطلب الابتكار والتأثير والنزاهة. لقد كان فريقهم ينجز هذا العمل منذ سنوات".

كما قال هاري أيضاً إنه استفاد شخصياً من التدريب الذي قدمته شركة "بيتر أب".

وقد تولى الأمير مهمة كبيرة أخرى منذ مغادرته المملكة المتحدة، إذ لدى "سبوتيفاي" شراكة حصرية مع "آرتشويل أوديو"، وهي شركة إنتاج أسسها دوق ودوقة ساسكس.