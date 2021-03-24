تكلف بيتكوين واحداً.. تسلا تقبل العملة الرقمية لشراء سياراتها

لندن، المملكة المتحدة (CNN) – قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون موسك، إنه أصبح الآن بإمكان العملاء في الولايات المتحدة شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بيتكوين.

وأعلن موسك عن الخبر في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر يوم الأربعاء، كتب فيها: "يمكنكم الآن شراء سيارة تسلا بالبيتكوين".

وأضاف موسك في تغريدة تبعتها أن عملة البيتكوين المدفوعة لشركة "تسلا" لن يتم تحويلها من قبل شركة السيارات الكهربائية إلى عملة عادية. كما أوضح أن خيار الدفع عن طريق البيتكوين سيكون متاحاً خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

بعد فترة وجيزة من تغريدة موسك، ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 3٪ تقريباً ليصل إلى 56242 دولاراً، أي أكثر مما يكلف شراء سيارة "تسلا" من طراز موديل 3 البدائي، والتي تكلف أقل بقليل من 40 ألف دولار.

وتعد سيارة "تسلا" موديل X Plaid، الأغلى على الإطلاق من سيارات الشركة، ويبدأ سعرها عند حوالي 120 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر بقليل من عملتي بيتكوين.

وكانت "تسلا" قد أشارت سابقاً إلى خططها لقبول العملة الرقمية من المشترين في إيداع للجنة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي، حين قالت إنها تتوقع "البدء في قبول البيتكوين كطريقة دفع لمنتجاتنا في المستقبل القريب ... مبدئياً على أساس محدود".

كما أعلنت الشركة أيضاً آنذاك عن استثمارها بـ1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين كجزء من استراتيجية "لاستثمار جزء من نقود الشركة في بعض الأصول الاحتياطية البديلة المحددة".

وفي وقت سابق من هذا العام، قال موسك الذي أعرب في الماضي عن شكوكه حول العملات المشفرة، خلال مقابلة على التطبيق الاجتماعي "كلوبهاوس"، إنه يعتقد أن البيتكوين على وشك "أن تحصد قبولاً واسعاً من قبل خبراء التمويل التقليديين"، مضيفاً أنه كان يجب عليه شراء العملة الرقمية قبل 8 سنوات.