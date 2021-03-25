السعودية تطلق مشروع الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاءـ، عن إطلاق مشروع "الهوية الرقمية" التي تشمل الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين بالإضافة إلى هوية الإقامة للمقيمين.

اعتماد #تطبيق_توكلنا وسيلة رقمية آمنة وموثوقة لاستعراض الهوية الرقمية للمواطن والمقيم. #الهوية_الرقمية_في_توكلنا https://t.co/kqzvbre9Dt

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان أن إطلاق هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" يهدف لـ"تمكّن الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية؛ ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية".

ونوّهت الوزارة إلى أن "الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد) وتُعد إثباتاً رسمياً معتمداً للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن، ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد".

وبينت الداخلية السعودية أن "هذا التعاون بين وزارة الداخلية وسدايا، تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة".