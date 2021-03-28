شاهد.. جانب من الجهود الرامية إلى تعويم السفينة العالقة في قناة السويس

السفينة الجانحة في قناة السويس تعيق مرور 14٪ من الطلب اليومي على النفط

سفينة حاويات عملاقة تعلق في قناة السويس.. ما تأثيرها على أسواق النفط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال متحدث باسم شركة مفروشات المنزل "إيكيا" إن تعليق مرور السفن في قناة السويس تسبب باضطرابات لسلسة توريد الشركة.

وأكد المتحدث باسم شركة البيع بالتجزئة السويدية العملاقة وجود حاويات بها منتجات إيكيا على متن السفن التي تنتظر المرور واستئناف المسار نحو الوجهات عبر قناة السويس.

وأوضح المتحدث في حديث مع CNN أن الحاويات المملوءة بمنتجات "إيكيا" على متن السفن المعلقة في قناة السويس يمكن أن "تخلق قيوداً على سلسلة التوريد الخاصة بنا"، إذا استمرت التأخيرات.

كما أضاف المتحدث: "كما هو الحال مع أي حالة أخرى تتعطل فيها سلسلة التوريد بطريقة ما، سننظر في جميع خيارات التوريد المتاحة لتأمين توافر منتجاتنا".

وعلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفين" في قناة السويس، منذ الثلاثاء الماضي، ومنعت السفن الأخرى من التحرك في أي من الاتجاهين على طول طريق التجارة بين الشرق والغرب. ويشار إلى أن السفينة العالقة التي يبلغ وزنها 224 ألف طن كانت في طريقها إلى ميناء روتردام في هولندا عندما خرجت عن مسارها.