دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "القابضة - "ADQ الإماراتية، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة "آمون للصناعات الدوائية" (آمون) من شركة "باوش للصحة" الكندية، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار أمريكي.

وتملك شركة القابضة محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الأربعاء.

وتعد آمون إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية.

وفي بيان لباوش الكندية للصحة، كشفت الشركة عن قيمة الصفقة قائلة إنها تمت بإجمالي يبلغ حوالي 740 مليون دولار أمريكي.

وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء في شركة "القابضة": "استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع"، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وأضاف القاسم: "الاستثمار في آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك مع الصندوق السيادي المصري".

ومن جهته، قال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس مجموعة آمون في الشرق الأوسط: "نجحت شركة آمون منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاماً في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الدوائيات في مصر.. وتصل إلى أكثر من 25 سوقاً حول العالم".

وقال بيان حكومة أبوظبي إن الاستثمار في "آمون" يرسخ استراتيجية "القابضة" طويلة المدى لقطاع الصحة والدواء وتعزيز قدراتها لإنشاء منظومة متكاملة للدواء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل لدى شركة "آمون" أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدًا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر.