شركة الاتحاد للشحن تضيف تل أبيب إلى شبكة رحلاتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت "الاتحاد للشحن" شركة الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران بالإمارات عن تعاونها مع شركة "روم توب أفييشن" كوكيل المبيعات العامة للشركة في إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن القرار جاء قبل انطلاق أولى رحلات شحن الشركة إلى تل أبيب، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 أبريل/ نيسان، ضمن خط الشركة لتسيير رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي وتل أبيب.

وتعد شركة الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تساهم الرحلات الجديدة في الربط بين مركزين اقتصاديين وتكنولوجيين حيويين، كم ستُعزز آفاق التبادل التجاري بين الدولتين، داخل المنطقة وخارجها على حد سواء، بحسب قول المدير التجاري الأول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن، بدر آل علي.

من جهتها قالت مالكة الشركة الإسرائيلية، إيريت كريف إنها تشعر بالفخر "لاعتمادنا كوكيل المبيعات العامة، الخاص بأنشطة الاتحاد للشحن في إسرائيل، ونؤكد التزامنا بضمان نجاح الاتحاد للشحن في إسرائيل، حيث نقف على أعتاب تعاون مثمر لكلا الطرفين".