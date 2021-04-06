بعد عقد من الزمن.. "غوغل" تربح قضية بمليارات الدولارات ضد "أوراكل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقرّت المحكمة الأمريكية العليا فوز شركة "غوغل" في قضية ضد شركة "أوراكل" استمرت عقداً من الزمن في مجال تطوير البرمجيات، حيث قضت بأن عملاق التكنولوجيا لم يرتكب أي انتهاكات لحقوق الطبع والنشر عندما نسخ مقتطفات من لغة برمجة "أوراكل" لبناء نظام التشغيل "آندرويد" الخاص به.

وقضت المحكمة في قرار القاضي ستيفن براير، أن نسخ "غوغل" لما يسمى بواجهات برمجة التطبيقات من Java SE التابعة لـ"أوراكل" هو مثال على الاستخدام العادل.

وبالإضافة إلى حل نزاع بمليارات الدولارات بين عمالقة التكنولوجيا ، يساعد الحكم في تأكيد ممارسة طويلة الأمد في مجال تطوير البرمجيات ولكن رفضت المحكمة تحديد ما إذا كانت واجهات برمجة التطبيقات محمية بحقوق الطبع والنشر.

وقالت "غوغل" إن رأي المحكمة "هو انتصار للمستهلكين والعمل المشترك، وعلوم الكمبيوتر. يمنح القرار اليقين القانوني للجيل القادم من المطورين الذين ستفيد منتجاتهم وخدماتهم الجديدة المستهلكين".

من جهتها، كررت "أوراكل" في بيان ادعاءها بأن "غوغل سرقت جافا" واستخدمت هيمنتها الاقتصادية لخوض معركة قانونية مطولة.

وقالت أوراكل: "أصبحت الآن منصة غوغل أكبر بقوة سوقية أكبر. أصبحت عوائق الوصول إليها أعلى والقدرة على منافستها أقل ... هذا السلوك هو بالضبط سبب قيام السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة بفحص الممارسات التجارية لشركة غوغل".

وقال القاضي براير إنه في حين أنه من الصعب تطبيق مفاهيم حقوق النشر التقليدية في سياق برمجة البرمجيات، إلّا أن "غوغل" نسخت "فقط ما هو مطلوب للسماح للمستخدمين بوضع مواهبهم المتراكمة للعمل في برنامج جديد وتحويلي".

كما أضاف براير أن العالم الذي يُسمح فيه لشركة "أوراكل" بفرض مطالبة بحقوق النشر، "من شأنه أن يضر بالجمهور" لأنه سيجعل من "أوراكل" حارس بوابة جديد لرمز برامج يريد الآخرون استخدامه".

وكانت شركة "أوراكل" قد قالت سابقاً إن على "غوغل" دفع 9 مليارات دولار لعكس انتهاكات حقوق النشر المزعومة.