دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة التجارة السعودية يوم الاثنين عن استدعاء أكثر من 1700 سيارة فورد من طرازات مختلفة بسبب خلل تقني في كاميراتها قد يتسبب بوقوع حوادث.

وقالت وزارة التجارة السعودية في بيان إنها استدعت 1,243 سيارة "إكسبيديشن"، و253 سيارة F-150، و139 سيارة "إيدج"، و105 سيارة "إكسبلورر"، و29 سيارة "موستاتغ" و14 مركبة "لينكولن MKX"، جميعها من موديل العام 2020.

وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء إلى وجود "خلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث".

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات للتحقق من شمول رقم هيكل سياراتهم في عملية الاستدعاء من خلال موقع الوزارة للاستدعاءات، والتواصل بناء على ذلك مع الشركة لاستبدال الكاميرا مجاناً.