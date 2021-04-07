الأمير هاري وميغان يكشفان عن أول برنامج لهما على نتفليكس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، عن أول مشروع لهما على "نتفليكس" بعد توقيع صفقة إنتاج مع الشركة العام الماضي.

وسيتتبع برنامج "Heart of Invictus"، وهو سلسلة وثائقية من شركة الإنتاج "آرتشويل برودكشنز" التابعة لهاري وميغان، "مجموعة من المنافسين غير العاديين من جميع أنحاء العالم، جميعهم خدموا في القوات المسلحة وعانوا من إصابات أو أمراض غيرت حياتهم في طريقهم إلى إنفيكتوس غيمز في لاهاي التي من المقرر عقدها في عام 2022"، بحسب ما قالته شبكة "نتفليكس" يوم الاثنين.

وأسس الأمير هاري، وهو عسكري مخضرم، "إنفيكتوس غيمز" في العام 2014. ويوفر الحدث أحداثاً رياضية لأفراد الخدمة المصابين.

وستتتبع السلسلة متعددة الحلقات، وهي شراكة بين "آرتشويل برودكشنز" ومؤسسة "إنفيكتوس غيمز"، المنافسين ومنظمي الحدث.

وسيعمل على البرنامج أيضاً المخرج أورلاندو فون إينسيديل والمنتجة جوانا ناتاسغارا، الحائزين على جائزة أوسكار عن فيلمهما القصير "الخوذ البيضاء" من العام 2016.

وقال الأمير هاري في بيان: "لا يمكنني أن أكون أكثر حماساً للرحلة المقبلة أو أكثر فخراً بمجتمع إنفيكتوس لإلهامنا المستمر للشفاء العالمي والإمكانات البشرية والخدمة المستمرة". وسيعمل هاري كمنتج تنفيذي في المسلسل وسيظهر أمام الكاميرا.

ووقع الزوجان اتفاقية إنتاج متعددة السنوات مع شركة البث "نتفليكس" في سبتمبر/ أيلول. وتتضمن الاتفاقية إنتاج مسلسلات نصية ومسلسلات وثائقية وأفلام وثائقية وبرامج أطفال. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.