دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تخيل لو أنك مقابل كل منشور إعلاني تنشره على حسابك في إنستغرام، تتقاضى مليون دولار.. رقم هائل أليس كذلك؟ ولكنه ليس من الخيال، إذ هذا ما يجنيه الممثل والمصارع المحترف المتقاعد، دوين جونسون، المعروف أيضاً باسم "ذا روك" مقابل المحتوى الإعلاني الذي ينشره على صفحته في إنستغرام.

وجاء اسم جونسون في مقدمة قائمة أغنى المؤثرين على إنستغرام للعام 2020، حيث يشير تقرير موقع "Hopper HQ" إلى أن "ذا روك" يتقاضى 1,015,000 دولار مقابل كل منشور إعلاني يشاركه مع متابعيه البالغ عددهم 227 مليون، حتى كتابة هذا التقرير.

وقد تبعت كايلي جينر جونسون في المركز الثاني على القائمة، حيث يشير التقرير إلى أن نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال تجني 986 ألف دولار مقابل كل منشور إعلاني تشاركه مع متابعيها الذين بلغ عددهم 224 مليون، حتى كتابة هذا التقرير.

تعرّفوا إلى القائمة الكاملة لأثرياء إنستغرام وما يتقاضونه مقابل كل منشور إعلاني على صفحاتهم في الإنفوغرافيك أعلاه: