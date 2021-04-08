بيع نسخة نادرة من أول كتاب هزلي قدم شخصية "سوبرمان".. هذا سعره

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بيعت نسخة "نادرة للغاية" من الكتاب الهزلي الذي قدم شخصية "سوبرمان" لأول مرة بالتاريخ بسعر حطم الرقم القياسي.

وعرض إصدار "Action Comics #1"، الذي بيع بـ10 سنتات عندما أصدر لأول مرة في العام 1938، بمزاد علني يوم الثلاثاء مقابل 3.25 مليون دولار، وفقاً لبيان صحفي صادر عن دار المزادات ComicConnect.com، على الإنترنت.

وكانت هذه النسخة المميزة من الكتاب قد "دُفنت في كومة من مجلات الأفلام القديمة من ثلاثينيات القرن الماضي" وكانت في حالة جيدة. وقال السمسار الذي باعها إن نسخة الكتاب هذه، بيعت في الماضي 3 مرات على الأقل، بما في ذلك آخر مرة في عام 2018، مقابل أكثر من مليوني دولار.

كما بيعت أعداد أخرى من "Action Comics #1" بأسعار تاريخية، إذ في العام 2014، بيع إصدار بقيمة 3.2 مليون دولار على موقع "إيباي".

وبالنسبة للنسخة التي بيعت هذا الأسبوع، حقق البائع ربحاً قدره مليون دولار بعد امتلاكها لمدة 3 سنوات فقط. ولم يتم الكشف عن اسم المشتري الجديد، لكن البيان قال إن المالك الجديد يعد "جديداً نسبياً في عالم الاستثمار الهزلي".

وقال فينسينت زورزولو، أحد مؤسسي ComicConnect، في بيان: "هذا كتاب هزلي عمره 83 عاماً في حالة شبه مثالية، هذا مشهد يستحق المشاهدة. ناهيك عن أن هذا الكتاب أطلق الأبطال الخارقين الذين يمثلون جزءاً كبيراً من ثقافتنا اليوم".

وباتت تزداد قيمة المقتنيات، مثل الكتب المصورة وبطاقات التداول، بشكل كبير بالنسبة للمستثمرين مؤخراً.

وقال زورزولو إنه مع زيادة الإقبال على جميع المقتنيات، بالإضافة إلى العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال التي تصنع أصحاب المليارات بشكل يومي تقريباً، نتوقع أن نشهد زيادة في أسعار الكتب الهزلية بينما يبحث هؤلاء عن أماكن جديدة لإيداع أموالهم".