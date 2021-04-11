دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مساء السبت، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، شهدت أسعار شهر أبريل ارتفاعا طفيفا عن نظيرتها في مارس/أذار الماضي، وذلك على النحو الآتي:

بنزين 91:

1.99 ريال لكل لتر بدلا من 1.90 ريال في شهر مارس/أذار

بنزين 95:

2.13 ريال لكل لتر بدلا من 2.04 ريال في شهر مارس/أذار الماضي

وتعدل أرامكو أسعار منتجات الطاقة شهريًا، وتقول إن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.