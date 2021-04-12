نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في عملية استحواذ جريئة قد تعزز نفوذ "مايكروسوفت" المتنامي في قطاع الرعاية الصحية، وافقت شركة التكنولوجيا العملاقة على شراء مطور الذكاء الاصطناعي "نوانس" في صفقة قيمتها 16 مليار دولار.

وتعد "نوانس" شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية. ومن خلال عملها مع "سحابة مايكروسوفت" للقطاع الصحي، التي أطلقت في عام 2020، يمكن لـ"مايكروسوفت" أن تحقق الكثير في قطاع برامج الرعاية الصحية.

وتمثل الصفقة ثاني أكبر عملية استحواذ لشركة "مايكروسوفت"، بعد شرائها "لينكد إن" سابقاً.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في بيان: "الذكاء الاصطناعي هو أهم أولويات التكنولوجيا، والرعاية الصحية هي أكثر تطبيقاتها ضرورة. جنباً إلى جنب مع النظام البيئي الشريك الخاص بنا، سنضع حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أيدي المتخصصين في كل مكان لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وإنشاء اتصالات أكثر جدوى، بينما نقوم بتسريع نمو سحابة مايكروسوفت في الرعاية الصحية ونوانس".

وأعلنت الشركتان أن مارك بنجامين سيظل الرئيس التنفيذي لشركة "نوانس".

وتعمل "مايكروسوفت" على بناء اسم لها في عالم الذكاء الاصطناعي، إذ في سبتمبر/ أيلول الماضي، حصلت على ترخيص حصري لـGPT-3، وهو نموذج لغوي يولد نصوصاً تشبه النصوص البشرية.