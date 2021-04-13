مع اقتراب طرح أكبر منصة تداول عملات مشفرة.. بيتكوين تتخطى 60 ألف دولار

لهذا السبب قد ترتفع عملة بيتكوين بـ3 أضعاف خلال العام المقبل

قيمتها في أعلى المستويات تاريخياً.. إليكم كل ما يجب معرفته عن عملة بيتكوين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ارتفعت قيمة عملة بيتكوين مجدداً لتتخطى 60 ألف دولار، أعلى مستوى لها على الإطلاق، بينما يستعد المستثمرون لإدراج بورصة العملات المشفرة "كوينبيز غلوبال" في السوق العامة.

وقد تضاعفت عملة بيتكوين بأكثر من الضعف هذا العام، وتمثل اليوم ما يزيد قليلاً عن نصف القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة التي تبلغ حوالي 2.1 ترليون دولار، أي أقل بقليل من القيمة السوقية لشركة "آبل".

وقد يكون الطرح الأولي لـ"كوينبيز"، المقرر يوم الأربعاء، حافزاً للتغيرات الأخيرة بعملة البيتكوين. وتعد "كوينبيز" منصة مربحة، وقد أبلغت عن نمو قوي في الإيرادات، ما يمكن أن يساعد بشكل أكبر في بيع وشراء العملات الرقمية كعمل تجاري.

وبناء على عمليات تداول الأسهم الخاصة الأخيرة لـ"كوينبيز"، تقدر قيمة الشركة السوقية بحوالي 68 مليار دولار، أي أكثر بقليل من القيمة السوقية لمالك بورصة نيويورك "إنتريكونتينينتال إكسشينج".

وقال كارلوس دومينغو، الرئيس التنفيذي لشركة "سيكيوريتايز"، وهي شركة أوراق مالية للأصول الرقمية إن الطرح العام لمنصة "كوينبيز" "يعد علامة فارقة في صناعة العملات المشفرة، إذ سيسمح للمستثمرين بالتعرض للقطاع دون الحاجة إلى امتلاك عملات رقمية فعلية".

ولا تعد بيتكوين العملة الرقمية الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً هذا العام، إذ تضاعفت قيمة عملة "إيثيريوم" 3 مرات تقريباً، ويعود ذلك جزئياً إلى دورها كوسيلة أساسية للدفع مقابل الرموز غير القابلة للاستبدال. وتبلغ قيمتها الآن حوالي 250 مليار دولار.