"نايكي" تطلق مبادرة لإعادة بيع الأحذية المستخدمة في بعض متاجرها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة "نايكي" أنها بدأت بيع الأحذية الرياضية المرتجعة بأسعار مخفضة في متاجر مختارة في محاولة منها لتقليل المخلفات.

وأعلنت الشركة يوم الإثنين عن مبادرة ستقبل من خلالها الأحذية المرتجعة التي يتم ارتداؤها بشكل خفيف أو التي بها عيب في التصنيع، ثم ستنظفها وتعقمها لتعيد بيعها في متاجر مختارة بسعر مخفض.

وقالت الشركة إنها تبيع حالياً الأحذية المرتجعة في 8 من متاجر "نايكي" في الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع إلى 15 موقعاً بحلول نهاية أبريل/ نيسان والعديد من المواقع الأخرى بحلول نهاية العام.

وقد شهدت الاستدامة اهتماماً متزايداً في عالم الملابس الرياضية وصناعة الأزياء، والتي تعد واحدة من أكبر القطاعات المسببة لتلوث البيئة على الكوكب.

وتتسابق العلامات التجارية الكبرى الآن للتخفيف من مخلفاتها، والعمل بأسلوب أكثر صداقة بالبيئة، إذ في العام الماضي، قالت "أديداس" و"أولبيردز" إنهما تعاونتا لإنشاء حذاء رياضي عالي الأداء بأقل بصمة كربونية ممكنة.

وقالت شركة "نايكي" إنها تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 70٪ بحلول العام 2025. كما تريد زيادة كمية النفايات من منتجاتها النهائية التي يمكن تجديدها أو إعادة تدويرها أو التبرع بها، بـ10 أضعاف في نفس الفترة.

وبموجب المبادرة التي أعلن عنها يوم الاثنين، يجب إعادة الأحذية في غضون 60 يوماً من تاريخ الشراء حتى تكون مؤهلة للترجيع. بعد تصنيف الأحذية على أنها مناسبة لإعادة البيع، يتم إرسالها إلى أحد متاجر "نايكي" المشاركة ويحدد السعر المخفض بناء على نوع الحذاء وحالته. ثم تعرض الأحذية في قسم خاص من المتاجر.

وفي حين أنه سيتم إعادة بيع بعض الأحذية التي أرجعت، قالت "نايكي" إنه سيتم التبرع بالأحذية الأخرى، وسيتم تحويل الأحذية التي لا يمكن تجديدها إلى مواد معاد تدويرها.