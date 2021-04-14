حدث جديد من "آبل" الأسبوع المقبل.. وهذه المنتجات الجديدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تستعد شركة "آبل" لأول حدث إطلاق منتجات لها هذا العام، الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن تعلن خلاله عن تحديثات لخطوط "آيباد برو" و"آيباد ميني" وسمّاعات "إيربود".

وأرسلت الشركة يوم الثلاثاء دعوات صحفية لحدث افتراضي مع شعار "Spring Loaded"، سيعقد يوم الثلاثاء 20 أبريل/ نيسان، في مقرها في "آبل بارك" في كوبرتينو، كاليفورنيا.

وكانت قد كشفت مساعدة "آبل" الافتراضية، سيري، عن موعد الحدث قبل الإعلان الرسمي، مجيبة بالتاريخ المقرر للحدث على المستخدمين الذين سألوا متى ستستضيف الشركة حدث إطلاق منتجها الكبير القادم.

ومن المتوقع أن تقدم "آبل" تحديثاً لمجموعة "آيباد"، من بينها جهاز "آيباد برو" محدث بشاشة LED فائقة السطوع، وجهاز "آيباد ميني" معاد تصميمه بإطارات أصغر وشاشة أكبر، وفقاً لـ"بلومبرغ". كما تشير بعض التقرير إلى أن الشركة تستعد أيضاً للجيل التالي من سمّاعات "إيربودز 3"، التي ستتميز بتصميم أكثر انسجاماً مع سمّاعات "إيربودز" المتطورة، إلى جانب دعم الصوت المكاني، وميزات التحكم باللمس.

ومن المقرر أيضاً تحديث "ماكبوك برو" و"ماكبوك إير"، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت ستحدث هذه الأجهزة في حدث الأسبوع المقبل. وقد أوقفت "آبل" مؤخراً خط "آي ماك برو"، الذي كان في يوم من الأيام أقوى جهاز كمبيوتر تقدمه الشركة، بالإضافة إلى جهاز "هومبود" للتركيز أكثر على "هوم بود ميني".

ويشاع أيضاً أن الشركة تعمل على نظارات ذكية وسمّاعة واقع معزز وواقع افتراضي، ولكن من غير المحتمل أن يكشف عن أي من هذه المنتجات هذا الشهر.