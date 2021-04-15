أودي تطرح أرخص سيارة كهربائية في تاريخها.. إليكم ميزاتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت "أودي" عن سيارتها الكهربائية الجديدة Q4 إي ترون، يوم الأربعاء، وهي أرخص سيارة كهربائية من الشركة، بسعر يبدأ من 45 ألف دولار.

ومع الإعفاءات الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية، قد يعني هذا أن السيارة ستكلف فعلياً 37500 دولار في نسختها الأقل تكلفة، أي أقل بقليل من سيارة تسلا موديل 3، وأقل بكثير من سيارة تسلا موديل Y رباعية الدفع.

وفي حين أنه هناك المزيد من سيارات "كروس أوفر" الكهربائية الفاخرة التي تدخل السوق، فإن القليل منها تكلف أقل من سيارة Q4، والتي يتم تسعيرها بشكل مشابه لسعر سيارة "فورد" موستانغ ماك إي.

Credit: Audi

ولم تكشف "أودي" بعد عن أسعار الإصدارات الأكثر تكلفة من سيارة الدفع الرباعي الجديدة الخاصة بها. وستظهر هذه التفاصيل عند الاقتراب من موعد طرح السيارة في السوق بحلول نهاية هذا العام.

وستحتوي سيارة Q4 إي ترون في النسخة الابتدائية على ميزة الدفع الخلفي، وليس الدفع الرباعي، رغم أن الإصدارات الأكثر تكلفة ستحتوي على نظام دفع رباعي.

وسيتمكن الطراز الأقل تكلفة من السيارة من قطع مسافة 400 كيلومتراً تقريباً بشحنة واحدة، وفقاً للعلامة التجارية الألمانية الفاخرة.

وسيوفر المحرك الكهربائي للنموذج الابتدائي قوة تشغيل قصوى تصل 201 حصان، بينما ستكون إصدارات الدفع الرباعي الأكثر تكلفة، والتي ستحتوي على محركات كهربائية في مقدمة السيارة وخلفها، قادرة على إنتاج ما يصل إلى 295 حصاناً.

Credit: Audi

كما ستوفر هيكلان مختلفان من السيارة، واحد على شكل سيارة "كروس أوفر" وآخر "سبورت باك". وستتوفر نسخة الـ"سبورت باك" من السيارة بنظام الدفع الرباعي فقط. وإلى جانب الاختلاف الهيكلي للسيارة، سيوفر هذا الشكل أيضاً ديناميكيات هوائية أفضل.

بالإضافة إلى شاشات اللمس العادية والشاشات الرقمية المتوفرة في معظم السيارات الجديدة اليوم، ستوفر Q4 إي ترون أيضاً لوحة عرض راسية اختيارية تعمل بالواقع المعزز. وتعرض شاشات العرض العادية المعلومات منعكسة على الزجاج الأمامي بحيث تبدو وكأنها تطفو أمام السيارة، في حين تعرض شاشات الواقع المعزز بعض المعلومات، مثل اتجاهات التنقل، بحيث تتماشى مع الطرق والتقاطعات في العالم الحقيقي بالخارج.