دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يختبر "إنستغرام" ميزة تتيح للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يريدون إخفاء الإعجابات على منشوراتهم من الأشخاص الذين يتابعونهم.

وستتوفر الميزة كاختبار تجريبي لمجموعة عالمية صغيرة يوم الأربعاء. ويمكن أن يقرر مستخدمو "إنستغرام" أيضاً الاحتفاظ بالتجربة الأصلية للمنصة، والتي تتضمن عرض الإعجابات للمتابعين.

وبدأ "إنستغرام" في اختبار خيار إخفاء الإعجابات على المنشورات في العام 2019، أولاً في كندا ولاحقاً في جميع أنحاء العالم. وقال "إنستغرام" آنذاك إنه بينما لم يتمكن المتابعون من رؤية العدد الإجمالي للإعجابات التي تلقاها المنشور، لا يزال بإمكان مالك الحساب رؤيتها.

ويمكن لمشاهدي المنشور النقر فوقه لعرض قائمة كاملة بالحسابات التي "أعجبت" به، لكنهم لن يروا رقماً إجمالياً للإعجابات.

وأجري الاختبار "لفهم ما إذا كان يخفف بعض الضغط" على المستخدمين عند النشر على المنصة، بحسب ما قاله متحدث باسم "فيسبوك"، التي تمتلك "إنستغرام". وقال المتحدث إن بعض الأشخاص وجدوا أن الميزة مفيدة، لكن آخرين ما زالوا يريدون رؤية عدد الإعجابات حتى يتمكنوا من تتبع ما إذا كان المنشور شائعاً.

وكانت الإعجابات، التي تظهر على شكل قلوب على "إنستغرام"، مقياساً رئيسياً لإنشاء التفاعل على المنصة. ولكنها تسببت أيضاً في جعل بعض المستخدمين يربطون تقديرهم لذاتهم بعددها.

وفي شهر مارس / آذار الماضي، أخفى "إنستغرام" الإعجابات لفترة وجيزة من بعض مستخدميه بعد أن وسعت الشركة عن طريق الخطأ اختبارها طويل الأمد لهذه الميزة.

وقال المتحدث بسام الشركة إن التجربة مع الميزة الجديدة ستتم فقط على "إنستغرام" بداية، ولكن الشركة تستكشف أيضاً تجربة مماثلة على "فيسبوك".