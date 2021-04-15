قطر ستسمح لغير القطريين بتملك 100% من الشركات المدرجة بالبورصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مجلس الوزراء القطري يوم الأربعاء عن قانون جديد يسمح للمستثمرين غير القطريين تملك ما تصل نسبته إلى 100٪ من رأس مال الشركات المدرجة في البورصة.

وقال مجلس الوزراء القطري في اجتماع ترأسه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية إنه "تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي".

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون ليصبح بإمكان المستثمرين من غير القطريين بتملك 100٪ من الشركات المساهمة القطرية المدرجة بالسوق المالية القطرية، بحسب ما ذكرته وكالة الأبناء القطرية في بيان.