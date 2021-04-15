كم بلغت نسبة البطالة في السعودية في نهاية عام 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريراً تحصد فيه نسبة البطالة في السعودية في الربع الرابع من عام 2020.

ووفقاً للتقديرات المذكورة في المسح، انخفض معدل البطالة الإجمالي في السعودية، للسعوديين وغير السعوديين، إلى 7.4٪ في الربع الرابع من 2020 مقارنة بـ8.5٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.

بالنسبة للسعوديين، انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 12.9٪ في الربع الرابع من 2020 مقارنة بـ14.9٪ في الربع الثالث من ذات العام، حيث بلغ معدل البطالة للذكور منهم 7.1% مقارنة مع 7.9% في الربع الثالث من نفس العام، في حين انخفض معدل البطالة للإناث السعوديات ليصل إلى 24.4% بعد أن وصل إلى 30.2% في الربع السابق من نفس العام.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تغير معدل بطالة السعوديين خلال عامي 2019 و2020: