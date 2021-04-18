من هم أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي بيانات تظهر أهم الشركاء التجاريين غير النفطيين لدول الخليج على مدى السنوات الـ10 الماضية.

وتشير البيانات إلى ترتيب أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون بحسب حجم إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية.

وقد جاءت الصين في المركز الأول على القائمة للعام 2020، بحجم صادرات بلغ 11.7 مليار دولار. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تأتي الصين في المركز الأول على القائمة كأهم شريك تجاري غير نفطي للمنطقة، بعد أن بلغ حجم الصادرات السلعية إليها 21.6 مليار دولار.

وقد جاءت العراق في المركز الثاني على القائمة بحجم صادرات بلغ 9.5 مليار دولار، ومن ثم سويسرا بصادرات حجمها 9.3 مليار دولار في العام 2020.

تعرّفوا أكثر إلى الشركاء التجاريين لدول الخليج بحسب إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية في الإنفوغرافيك أعلاه: