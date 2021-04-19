الصين قد تتيح استخدام اليوان الرقمي للرياضيين والزوار في أولمبياد بكين

هونغ كونغ (CNN) – تواصل الصين خططها لإطلاق نسخة رقمية من اليوان، إذ تخطط لمنح الرياضيين والزائرين الأجانب في الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، فرصة استخدام العملة الرقمية.

وقال لي بو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، يوم الأحد إن تجربة العملة الرقمية تسير على ما يرام بعد إطلاقها العام الماضي في 4 مدن. وقد وسعت التجربة منذ ذلك الحين لتشمل 10 مدن أو مقاطعات، لتصل 100 مليون شخص.

وفي حديثه في منتدى "بواو" الصيني لآسيا، قال لي إن البنك المركزي يركز على كيفية استخدام اليوان الرقمي، أو الرنمينبي، في الاقتصاد المحلي، وليس كوسيلة لتقليل اعتماد البلاد على الدولار الأمريكي.

وقال لي للحاضرين في مؤتمر الأعمال الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية: "فيما يخص تدويل الرنمينبي، قلنا مرات عديدة إنها عملية طبيعية، وهدفنا ليس استبدال الدولار الأمريكي أو أي عملة دولية أخرى. هدفنا هو السماح للسوق بالاختيار".

ويعد الطرح خطوة كبيرة بالنسبة للصين، التي يمكن أن تصبح أول اقتصاد رئيسي ينشئ نسخة رقمية رسمية من عملته. يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يستكشف حالياً أيضاً اليورو الرقمي.

ووصف المسؤولون اليوان الرقمي بأنه عملة مستقبلية من شأنها أن تجعل شراء الأشياء أكثر بساطة وأماناً، كما سيساعد أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية. ولكن قد يمنح اليوان الرقمي أيضاً بكين قدراً غير مسبوق من المعلومات حول مكان وجود الأشخاص وما ينفقون أموالهم عليه، ما يثير مخاوف بشأن الرقابة الحكومية.

وقال لي، الأحد، إنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني لطرح العملة الرقمية على مستوى البلاد، رغم أنه أضاف أن البنك المركزي يخطط لتوسيع النطاق التجريبي ليشمل مدناً صينية إضافية. كما طرح فكرة إمكانية اختبار اليوان الرقمي مع الرياضيين والزوار الأجانب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل، والتي ستقام في بكين.