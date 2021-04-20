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الملك سلمان يأمر بصرف 1.9 مليار ريال معونة برمضان

اقتصاد
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العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز
Credit: SPA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين بصرف 1.9 مليار ريال (نحو 510 ملايين دولار) كمعونة لشهر رمضان.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي أشارت على أن المعونة موجهة للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي بالمملكة.

ونقل تقرير الوكالة على لسان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، توجيهه "الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على هذه اللفتة الكريمة بصرف المعونة الرمضانية لعام 1442 هـ لمستفيدي الضمان الاجتماعي".

وقال الوزير السعودي: "إن هذه اللفتة الكريمة ليست بمستغربة على خادم الحرمين الشريفين الذي يولي الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي عنايته واهتمامه بشؤونهم، حيث تسهم هذه المعونة في تيسير أمورهم خلال هذا الشهر الكريم وقضاء احتياجاتهم الضرورية وتحسين معيشتهم".

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