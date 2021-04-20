دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مصرف الإمارات المركزي يوم الثلاثاء عن تمديد أجزاء من خطة الدعم الاقتصادية التي أطلقتها البلاد للتصدي لجائحة كورونا، حتى منتصف العام 2022.

وقال بيان نشره المصرف المركزي إنه بموجب التمديد "سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى شهر 30 يونيو 2022، لتتمكن من توفير قروض تمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد 19".

كما أشار البيان إلى أن المصرف المركزي سيمدد أيضاً التمويل لبرنامج تأجيل سداد القروض حتى نهاية العام 2021.

وقال خالد محمـد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن تمديد التحفيزات ستتيح "استمرار دعم من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة سلباً بجائحة كورونا. ويجئ ذلك من باب الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمـان الاستقرار المالي والنقدي في الإمارات".