هذا ما تفعله شركات الطيران لتشجيع الناس على السفر مجدداً

هكذا قد تكون المقاعد.. تصاميم داخلية للطائرات تعطي لمحة عن مستقبل السفر الجوي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تواجه شركات الطيران خسائر قدرها 47.7 مليار دولار في عام 2021، أسوأ من 38.7 مليار دولار المتوقعة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، في بيان: "هذه الأزمة أطول وأعمق مما كان يتوقعه أي شخص".

ومن المقرر أيضًا أن يستغرق تعافي السفر الجوي وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق.

وقدّر اتحاد النقل الجوي الدولي أنه سيكون هناك انخفاض في عدد الرحلات الجوية بنحو 400 مليون شخص في عام 2021، مقارنة بتقديرات نوفمبر/ تشرين الثاني.

في 2019، سافر 4.5 مليار شخص عن طريق الجو، لكن من المقرر أن يسافر 2.4 مليار شخص فقط خلال العام الجاري، وفقًا للاتحاد.

وأضاف والش: "على الرغم من أن ما يقدر بنحو 2.4 مليار شخص يسافرون عن طريق الجو في عام 2021، فإن شركات الطيران ستنفق 81 مليار دولار أخرى من النقد".

ويقول اتحاد النقل الجوي الدولي إنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الإغاثة الحكومية هذا العام، حيث تتعامل شركات الطيران مع هذه التوقعات المتضائلة.

وقال والش: "هناك دور محدد للحكومات في توفير تدابير الإغاثة التي تضمن الاحتفاظ بالموظفين المهمين والمهارات لإعادة بدء الصناعة وإعادة بنائها بنجاح".