دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، تعديل أسعار المنتجات النفطية اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، وذلك في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وفيما يلي الأسعار الجديد وفقا للبيان:

6,50 جنيه للتر البنزين 80

7,75 جنيه للتر البنزين 92

8,75 جنيه للتر البنزين 95

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن

وذكرت الوزارة في بيانها أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية "استعرضت أسعار خام برنـت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى، وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا".