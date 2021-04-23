مروحية ناسا ترسل أول صورة من الرحلة الثانية على سطح المريخ

شاهد أول تحليق لمروحية Ingenuity من ناسا على كوكب المريخ

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكملت مروحية إنجينيويتي بنجاح رحلة ثانية على المريخ، الخميس، وكانت أكثر صعوبة من رحلتها الأولى.

حلقت الطائرة بشكل مستقل لمدة 52 ثانية تقريبًا هذه المرة، على ارتفاع 16 قدمًا (4.9 أمتار) عبر الغلاف الجوي للمريخ. بعد تحليق قصير، مالت بزاوية 5 درجات وتحركت جانبيًا لمسافة 7 أقدام (2.1 متر).

وحلقت المروحية في مكانها مرة أخرى للقيام بعدة دورات. حدث هذا للسماح للكاميرا الملونة الخاصة بالطائرة بالتقاط الصور التي تم التقاطها في اتجاهات مختلفة قبل لمسها مرة أخرى في وسط المطار. وجمعت إنجينيويتي فقط الصور بالأبيض والأسود بكاميرا الملاحة الخاصة بها أثناء الرحلة الأولى.

وقال هافارد جريب ، الطيار الرئيسي لشركة إنجينيويتي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "يبدو الأمر بسيطًا، لكن هناك العديد من الأمور المجهولة فيما يتعلق بكيفية قيادة طائرة هليكوبتر على سطح المريخ. لهذا السبب نحن هنا - لإعلان هذه الأشياء المجهولة".

يمتلك المريخ ثلث الجاذبية التي نختبرها على الأرض ويشكل الغلاف الجوي 1٪ من كثافة الأرض على سطحه. وهذا يجعل الطيران المتحكم فيه أكثر صعوبة على المريخ. المعلومات التي تم جمعها من هذه الرحلات ستعلم الطائرات العمودية المستقبلية التي يمكنها استكشاف المريخ والكواكب الأخرى.

لقد أرسلت المروحية بالفعل صورة بالأبيض والأسود من هذه الرحلة الثانية، تُظهر ظلها على سطح المريخ بينما كانت الطائرة العمودية تحوم فوقها.

وقال بوب بالارام، كبير مهندسي الطائرة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، في بيان: "حتى الآن، يخبرنا القياس الهندسي عن بُعد الذي تلقيناه وحللناه أن الرحلة استوفت التوقعات وأن نمذجة الكمبيوتر السابقة كانت دقيقة".

وأضافك "لدينا رحلتان للمريخ تحت أحزمتنا، مما يعني أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه خلال هذا الشهر من الطائرة".

والفريق مستعد لمحاولة إجراء ثلاث رحلات أخرى خلال الأسبوع المقبل.

كان لمروحية إنجينيويتي أول رحلة "خالية من العيوب"، الاثنين الماضي، واستغرقت حوالي 40 ثانية، حيث ارتفعت 10 أقدام (3 أمتار) في الهواء، وحلقت، وانعطفت، وهبطت بأمان. كانت أول رحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر.

وبعد تلك الرحلة الأولى، أراد فريق الهليكوبتر التابع لوكالة ناسا دفع المروحية لفعل المزيد.

وتم إجراء الاختبار الثاني في حقل Wright Brothers على المريخ في الساعة 5:33 صباحًا بالتوقيت الشرقي أو 12:33 مساءً بتوقيت المريخ المحلي، لكن البيانات من الرحلة لم تبدأ في الوصول إلى مركز التحكم في المهمة في مختبر الدفع النفاث حتى الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وتم إرسال أوامر الرحلة ليلة الأربعاء إلى مركبة بيرسفيرانس، التي تعمل كمحطة اتصال بين المروحية وفريقها على الأرض. بعد تحميل الأوامر من المركبة الجوالة، تستطيع المروحية التحليق بمفردها.

ويتوقع الفريق "المزيد من الصور الهائلة" من المركبة الجوالة في اختبار الطيران الثاني.

والتقطت مروحية إنجينيويتي التابعة لناسا هذه اللقطة أثناء تحليقها فوق سطح المريخ في 19 أبريل.

وكتبت ميمي أونغ، مديرة مشروع المروحية، في تحديثها عن الطائرة: "كل صورة نحصل عليها للمروحية على المريخ هي خاصة بالنسبة لي: بعد كل شيء، لم يحدث هذا من قبل".

وكتبت أونغ أن الصورة بالأبيض والأسود لظل الهليكوبتر على سطح المريخ، والتي تم التقاطها خلال الرحلة الأولى، هي الصورة التي ستبقى معها أكثر من غيرها.