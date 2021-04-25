إيلون موسك سيقدم برنامج "ساترداي نايت لايف" الشهر المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أحد أكثر الإعلانات إثارة للدهشة في تاريخ برنامج "ساترداي نايت لايف"، أعلنت شبكة NBC، السبت، أن مقدم برنامجها الشهير في الحلقة المقبلة سيكون إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" وأحد أغنى الأشخاص على هذا الكوكب.

وستنضم مايلي سايريس إلى موسك كالضيفة الموسيقية في 8 مايو/ آيار.

ويعد اختيار موسك للتقديم خياراً غريباً للبرنامج المعروف اختصاراً باسم "SNL"، نظراً لأن البرنامج لا يختار عادة مقدمين من عالم التكنولوجيا أو الأعمال، إضافة إلى أن موسك قد تجنب في الآونة الأخيرة الظهور على وسائل الإعلام.

ولكن رغم ذلك، فقد اختار البرنامج أباطرة أعمال كمقدمين في السابق، بمن فيهم مالك فريق "نيويورك يانكيز" السابق جورج شتاينبرينر، وبالطبع الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة.

وقد قدم ترامب البرنامج عدة مرات بما في ذلك كمرشح في عام 2015، ما أثار الكثير من الجدل حول "SNL".

أما بالنسبة لموسك، فسيتمكن رجل الأعمال من التباهي بحسه الفكاهي خلال البرنامج. ومن المحتمل أن يستقطب البرنامج متابعين جدد ليسوا من بين المتابعين المعتادين مع هذا الإعلان.

ولا يعد موسك غريباً على التواجد أمام الكاميرا، إذ قد ظهر في فيلم "مارفل"، الرجل الحديدي 2، وفي حلقة من عام 2015 من "ذا سيمبسونز" وفي عدة حلقات من "ساوث بارك".