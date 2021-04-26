دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية اليوم الاثنين، إنها وقّعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "مبادلة للبترول" في أبوظبي، لبيع حصتها في حقل "تمار" بشرق البحر المتوسط مقابل 1.1 مليار دولار.

وأشارت شركة "ديليك دريلينغ" إلى أنه مقابل الاستحواذ على حصتها في حقل "تمار"، يجب على المشتري دفع مبلغ 1.1 مليار دولار يتكون من دفعة غير مشروطة قدرها 1 مليار دولار، ودفعة طارئة تصل إلى 100 مليون دولار، سيتم دفعها وفقاً لشروط وأهداف معينة تتفق عليها الأطراف في الصفقة النهائية.

وتمتلك "ديليك دريلينغ" ما تبلغ حصته 22٪ من حقل "تمار" الذي تديره شركة "شيفرون"، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية ما بين 7.1 و8.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.

ويقع حقل تمار على بعد حوالي 90 كيلومتراً غرب حيفا، على مساحة 100 كيلومتر مربع، وبعمق إجمالي يبلغ حوالي 5 آلاف متر تحت مستوى سطح البحر.

وبحسب ما ذكرته شركة "ديليك دريلينغ"، فإنها تنوي إتمام الصفقة بحلول نهاية مايو/ أيار المقبل. وستعد هذه الصفقة في حال إتمامها، من بين الأكبر منذ أن وقّعت الإمارات وإسرائيل على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما العام الماضي.