كم بلغ حجم الإنفاق العسكري بالدول العربية في 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، "سيبري"، تقريراً يعرض فيه ارتفاع مجموع الإنفاق العسكري العالمي إلى 1,981 مليار دولار العام الماضي، بزيادة تبلغ 2.6٪ بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعام 2019.

ووفقاً للبيانات الجديدة التي نشرها "سيبري"، كانت أمريكا والصين والهند وروسيا وبريطانيا أكبر 5 منفقين في العام 2020، حيث شكل مجموع إنفاقها 62٪ من الإنفاق العسكري العالمي.

وشكل الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط حوالي 9٪ من الإجمالي العالمي في عام 2020 بناء على البيانات المحدودة المتاحة للمنطقة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على قائمة الدول ذات الانفاق العسكري الأعلى من الناتج المحلي الإجمالي، والدول العربية التي شهدت أعلى إنفاق عسكري في العام 2020.