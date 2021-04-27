لأول مرة.. أرباح تسلا ربع السنوية تبلغ مليار دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- سجّلت "تسلا" أرباحاً قياسية يوم الاثنين في ثالث ربع قياسي لها على التوالي، حيث وصلت أرباحها المعدلة إلى مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة.

وسجّلت الشركة 9 مليارات دولار في إجمالي الإيرادات، أي أقل بقليل من مبيعات الربع الرابع، ولكن بارتفاع نسبته 75٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات جزئياً مع توقف الشركة عن بناء أغلى سيارتين تصنعهما، وهما موديل S و موديل X، خلال الربع، بينما كانت تستعد لطرح إصدارات جديدة من تلك المركبات وشهدت نقصاً في رقائق الكمبيوتر أثر على قطاع السيارات بأكمله.

ولكن "تسلا" قالت إنها تجاوزت النقص في الرقائق "جزئياً من خلال التحول بسرعة كبيرة إلى وحدات تحكم دقيقة جديدة، مع تطوير برامج ثابتة في الوقت نفسه للرقائق الجديدة التي يصنعها موردون جدد".

ولكن، قال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون موسك المستثمرين في وقت لاحق من يوم الاثنين أن نقص الرقائق كان "مشكلة كبيرة" بالنسبة لشركة "تسلا"، وأن الشركة "واجهت بعضاً من أصعب تحديات سلسلة التوريد التي شهدتها على الإطلاق".

وقد ساعد الاستثمار بعملة بيتكوين أرباح الشركة أيضاً، إذ كانت قد كشفت الشركة سابقاً أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة بيتكوين في الربع. وقالت الشركة إن أداء بيتكوين خلال تلك الفترة أدى إلى ربح يبلغ حوالي 101 مليون دولار.

وقد أصبحت شركة "تسلا" مربحة منذ الربع الثالث من العام 2019، وارتفع سهمها منذ ذلك الحين بنسبة 1349٪.

وتعد الشركة اليوم واحدة من أكثر الشركات الأمريكية قيمة، حيث تبلغ قيمة أسهمها أكثر من القيمة المجمعة لأكبر 7 شركات لصناعة السيارات في العالم.