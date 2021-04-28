شركة "زوماتو" الهندية تتقدم بطلب للاكتتاب العام لتجميع 1.1 مليار دولار

هونغ كونغ (CNN) -- تقدمت "زوماتو"، الشركة الهندية الناشئة التي استحوذت على قسم خدمات "أوبر" لتوصيل الطعام في الهند العام الماضي، بطلب طرح عام أولي في مومباي، الأربعاء.

ويمكن للاكتتاب أن يجمع ما يصل إلى 82.5 مليار روبية، أي 1.1 مليار دولار للشركة، ما قد يجعل منه أكبر طرح عام أولي في الهند حتى الآن هذا العام، وفقاً لـ"ديالوجيك".

وفي تقرير قدم إلى منظم سوق الأوراق المالية في الهند، قالت شركة توصيل الطعام إنها ستصدر أسهماً جديدة تصل قيمتها إلى مليار دولار. وسيبيع أحد مساهميها، شركة التكنولوجيا الهندية "إنفو إيدج"، ما يصل إلى حوالي 100.6 مليون دولار من الأسهم.

كما تدرس "زوماتو" جمع ما يصل إلى 201.1 مليون دولار بشكل خاص قبل أن تطرح في السوق، ما قد يقلل المبلغ الذي تخطط لجمعه علناً.

وقد أسست "زوماتو" في نيودلهي في عام 2008. وقد بنت الشركة اسماً لنفسها كواحدة من أنجح الشركات الناشئة في الهند، مع فريق يضم أكثر من 5 آلاف موظف يعمل في أكثر من 10 آلاف مدينة في 20 دولة، من سريلانكا إلى سلوفاكيا إلى جنوب أفريقيا.

وتصدرت الشركة عناوين الصحف الدولية في يناير/ كانون الثاني الماضي لاستحواذها على "أوبر إيتس" في الهند مقابل منح شركة التكنولوجيا الأمريكية حوالي 10٪ من أعمالها. وتم نقل المستخدمين والمطاعم وموظفي التوصيل على منصة "أوبر" آنذاك إلى تطبيق "زوماتو".

ويعد الإدراج حدثاً رئيسياً لصناعة التكنولوجيا في الهند، إذ أن القليل من شركات التكنولوجيا الهندية أدرجت على مدار العقدين الماضيين. ولم يتم طرح أي شركة تقنية ناشئة تزيد قيمتها عن مليار دولار للاكتتاب العام. وتعد "فلبيكارت" المملوكة من قبل "وولمارت" الشركة الناشئة الهندية الوحيدة التي تم الاستحواذ عليها مقابل ما يزيد عن مليار دولار.

وتبلغ قيمة "زوماتو" السوقية 5.4 مليار دولار بحسب آخر تقديرات من CB Insights.