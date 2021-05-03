بعد إغلاق دام لأكثر من عام.. "ديزني لاند" تعيد فتح أبوابها للزوار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعادت "ديزني لاند" فتح أبوابها، الجمعة، بعد إغلاق دام في المنتزه الترفيهي لأكثر من عام، مع استمرار تطبيق العديد من القوانين للحفاظ على سلامة الزوار.

وأغلق المنتزه الترفيهي في آنهايم بولاية كاليفورنيا في 14 مارس/ آذار من العام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وأعلن حينها عن خططه لإعادة الافتتاح في مارس/ آذار من العام 2021.

وستكون سعة المنتزه محدودة بشكل كبير للامتثال لمتطلبات السلامة الصحية في كاليفورنيا وتعزيز التباعد الاجتماعي، وفقاً لبيان صحفي من "ديزني لاند".

كما أشار البيان إلى أنه "حتى توفر المزيد من التوضيح من الولاية، سيُسمح لسكان كاليفورنيا فقط بزيارة متنزهات منتجع ديزني لاند، في مجموعات لا تزيد عن 3 أشخاص لكل أسرة".

كما تقوم "ديزني لاند" أيضاً بتنفيذ نظام حجز جديد يتطلب من الضيوف تأمين التذاكر قبل دخول الحديقة.

وتشمل إجراءات السلامة الصحية الإضافية طلب ارتداء الكمامات لجميع الضيوف بعمر العامين وما فوق، وفحوصات درجة حرارة لجميع الضيوف الذين يدخلون المتنزه، فضلاً عن اعتماد المعاملات غير النقدية وفرض قيود على عدد الأشخاص في معالم المنتزه.

ورغم أن "ديزني وورلد" ومنتزهات "ديزني" الأخرى قد أعيد افتتاحها مؤخراً، إلا أن أشهر الإغلاق العديدة أدت إلى تسريح عدد كبير من الموظفين، مع تسريح الشركة لأكثر من 32 ألف موظف. وكانت قد وظفت وحدة منتجعات "ديزني" أكثر من 170 ألف عامل على مستوى العالم، ولكن الشركة لم تصدر أرقاماً محدثة منذ تسريح العمال.

وقد دفع اتحاد عمّال "ديزني لاند" حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، لإعادة افتتاح المتنزهات. وفي وقت سابق من هذا العام، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس ولاية كاليفورنيا أيضاً مشروع قانون يهدف إلى الإسراع بإعادة افتتاح "ديزني لاند" وغيرها من المتنزهات الترفيهية الكبيرة في الولاية.