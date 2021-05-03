من هو فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين، أمراً ملكياً بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط في البلاد، بعد إعفاء سلفه منذ مارس/ آذار 2020 وتولي محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، المنصب منذ ذلك الحين.

وكان يشغل الإبراهيم قبل هذا التعيين، منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط منذ العام 2018، كما شغل أيضاً منصب أمين مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

ومن بين المناصب المتعددة التي شغلها الإبراهيم، عمل أيضاً في العديد من الأدوار الرئيسة في عملاق النفط السعودي، أرامكو السعودية، حيث شغل فيها منصب نائب رئيس شركة أرامكو للتطوير، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في تطوير الأعمال الجديدة.

إضافة إلى ذلك، عمل الإبراهيم أيضاً في منصب مدير مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات والصناعات البحرية، وفي منصب مدير مشروع صفقة اندماج عمليات وأسطولي شركة فيلا والبحري، كما عمل كمستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط وأمانة اللجنة المالية بالديوان الملكي.

وقد حصل الإبراهيم على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فضلاً عن حصوله على درجة بكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا.