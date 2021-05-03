دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب وزير التجارة التركي محمد موش، الاثنين، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر بالتوازي مع العلاقات الدبلوماسية، وذلك قبيل لقاء بين نواب وزيري خارجية البلدين، في محاولة لإصلاح العلاقات المقطوعة منذ الإطاحة بحكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وقال وزير التجارة التركي إن حجم إجمالي الصادرات التركية اقترب من هدف التصدير على الأمد المتوسط لنهاية 2021 والبالغ 184 مليار دولار، مضيفا: "حان الوقت للحديث عن زيادة صادراتنا السنوية لتتجاوز 200 مليار دولار".

وأكد أنه تم "وضع أجندة شاملة تتماشى مع الأهداف والأولويات"، وأضاف: "نريد استخدام قربنا من الأسواق الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية بشكل أكثر فاعلية في تجارتنا الخارجية وتعزيز تفوق بلدنا في الإنتاج والتوريد".

وتابع وزير التجارة التركي بالقول: "كما نرغب في تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية بالتوازي مع تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مصر في الفترة المقبلة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، أنه تقرر استئناف العلاقات مع مصر على مستوى وزارتي الخارجية، وقال إنه "سيتم عقد لقاء على مستوى نواب وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من مايو/آيار".