أرامكو تعلن ارتفاع أرباحها 30٪ في الربع الأول من العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة النفط العملاقة، أرامكو السعودية، عن ارتفاع أرباحها في الربع الأول من العام بحوالي 30٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجّلت أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 21.72 مليار دولار، مقارنة بـ16.66 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.

وقد عزت الشركة ارتفاع أرباحها هذا الربع لارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال "سابك"، بينما قابل ذلك جزئياً انخفاض في حجم مبيعات النفط الخام، بحسب النتائج المالية للشركة التي نشرتها السوق السعودية، "تداول".

وقد بلغ صافي الدخل في الربع الأخير من العام 2020، 13.99 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعاً نسبته حوالي 55٪ هذا الربع مقارنة بالربع الذي سبقه.

كما أعلنت أرامكو أيضاً عن توزيعها أرباحاً نقدية على المساهمين بقيمة 18.76 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021، حيث بلغ عدد الأسهم الموزعة حوالي 199.9 مليار سهم، بحصة سهم عند 0.3518 ريال سعودي.

ومن المقرر أن يتم توزيع الأسهم على المساهمين في الثاني من يونيو/حزيران من العام 2021.

وكان قد كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، أن أرامكو السعودية تجري محادثات لبيع 1٪ من حصتها لمستثمر أجنبي كبير.

ويرجح محللون أن الصين هي المرشح الأكبر في الصفقة، إذ أنها تعد اليوم أكبر مستورد للخام السعودي، حيث استوردت من المملكة في العام 2020 نفطاً أكثر مما استوردته من أي دولة أخرى، وفقاً لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية.