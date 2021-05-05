دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر البنك العربي يوم الثلاثاء عن تنحية باسم إبراهيم عوض الله، الرئيس السابق للديوان الملكي الأردني، من عضوية مجلس إدارته.

وذكر كتاب وُجه إلى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، ليث العجلوني، بتاريخ، 4 مايو/ أيار، أن "البنك المركزي الأردني قرر تنحية معالي الدكتور باسم إبراهيم عوض الله من عضوية مجلس إدارة البنك العربي. وعليه فإن الدكتور باسم عوض الله لم يعد عضواً في مجلس إدارة البنك العربي اعتباراً من تاريخه".

وكانت قد أوقف الأجهزة الأمنية الأردنية في مطلع أبريل/ نيسان الماضي عوض الله و16 آخرين على ذمة ما يعرف باسم "قضية الفتنة"، بعد اعتراض الأجهزة الأمنية الأردنية اتصالات بين ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين – الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني – ودائرته المباشرة، وأطراف خارجية لتنفيذ خطة من شأنها التأثير على استقرار البلاد.

وفي 22 أبريل/ نيسان، أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية عن الموقوفين بالقضية، باستثناء عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد الموقوفين بالقضية وذلك بعد توجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إثر مناشدات عشائرية للصفح عنهم.

وفي تصريحات لـCNN بالعربية يوم الأربعاء، قال محمد عفيف، محامي باسم عوض الله في القضية، إنه "لم يطرأ أي جديد على ملف القضية"، مشيراً إلى أنه لم يصدر لائحة اتهام حتى الآن.