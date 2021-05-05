دامت 34 عاماً.. نظرة على علاقة بيل وميليندا غيتس عبر السنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن بيل وميليندا غيتس نهاية زواجهما الذي استمر 27 عاماً، الاثنين الماضي، ما صدم عالم الأعمال والعمل الخيري.

وقال الزوجان، المعروفان بثروتهما والتزامهما بالعمل الخيري، في بيان: "بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قراراً بإنهاء زواجنا".

وقضى الزوجان ما يقرب من 3 عقود في علاقة ركزت على العمل الخيري والعمل والأسرة، حيث كانا معاً أحد أغنى الأزواج وأكثرهم عملاً في المجال الخيري في العالم.

إليكم جدول زمني يعرض أهم اللحظات في علاقتهما:

1987: لقاء في مايكروسوفت

التقى بيل غيتس بميليندا فرينش من خلال شركة مايكروسوفت في عام 1987. آنذاك، كان بيل الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" وعملت ميليندا في تطوير المنتجات.

1993: علاقة رسمية

في عام 1993، تقدم بيل لخطبة ميليندا.

1994: عقد الزواج

عقد بيل وميليندا غيتس قرانهما في يوم رأس السنة الجديدة عام 1994 في جزيرة لاناي في هاواي.

1995: مايكروسوفت تطلق نظام التشغيل ويندوز 95

في 24 أغسطس/ آب من عام 1995، أصدرت "مايكروسوفت" نظام التشغيل Windows 95، وهو نظام تشغيل أحدث ثورة في عالم التكنولوجيا.

1996: طفلتهما الأولى

رحب بيل وميليندا بابنتهما الأولى، جينيفر، في عام 1996.

1999: طفلهما الثاني والابن الأول

ولد نجل الزوجين، روري، في عام 1999.

2000: تشكيل المؤسسة

تأسست مؤسسة بيل وميليندا غيتس في عام 2000، التي مولها الثنائي من ثروتهما الشخصية بالإضافة إلى العديد من مؤسسات عائلة غيتس الأخرى، وهدية تعهد بها وارن بافيت. منذ العام 2000، أنفقت المؤسسة حوالي 54 مليار دولار على مجموعة واسعة من المبادرات المتعلقة بالصحة العالمية والتخفيف من حدة الفقر وغير ذلك، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

2002: ولادة الابنة الثانية

في عام 2002، ولدت ابنتهما الثانية، فيبي.

2005: شخصيتا العام لمجلة "تايم"

في ديسمبر 2005، صنفت مجلة "تايم" بيل وميليندا غيتس كأشخاص العام إلى جانب نجم U2 بونو، واصفة إياهم بـ"السامريين الطيبين".

2010: تبرعات المؤسسة الكبيرة للقاحات

أعلنت مؤسسة غيتس أنها ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار لأبحاث اللقاحات على مدى السنوات الـ10 القادمة للمساعدة في البحث والتطوير وتقديم اللقاحات – بما في ذلك اللقاحات للوقاية من الإسهال الحاد والالتهاب الرئوي – إلى أفقر دول العالم.

2015: ميليندا تطلق شركة "بيفوتال فينتشرز"

أطلقت ميليندا غيتس شركة Pivotal Ventures، وهي شركة استثمارية وحاضنة أعمال في العام 2015. وقالت غيتس إن الشركة تركز بشكل خاص على "إزالة العوائق أمام تقدم المرأة المهني".

2021: النهاية

أعلن بيل وميليندا قرار انفصالهما بعد زواج دام 27 عاماً