هذه الدولة العربية توفر أسرع خدمة إنترنت خلوي في العالم.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صنّفت خدمة الإنترنت الخلوي في الإمارات العربية المتحدة كالأسرع في العالم خلال الربع الأول من العام 2021، بحسب مؤشر "سبيد تيست" لسرعة الإنترنت حول العالم الذي تصدره شركة "أوكلا".

وبلغت سرعة الإنترنت الخلوي في الإمارات 178.52 ميغابايت في الثانية، في حين تبعتها كوريا الجنوبية في المركز الثاني عالمياً، ومن ثم قطر في المركز الثالث عالمياً والثاني عربياً بسرعة سرعة تحميل تبلغ 167.4 في خدمات الإنترنت عبر الشبكة الخلوية.

وينشر مؤشر "سبيد تيست" تقريراً على أساس شهري يصنف سرعات نطاق الإنترنت الثابت والخلوي في جميع أنحاء العالم.

وتعرّفوا أكثر إلى تصنيف الدول العالمية والعربية في الإنفوغرافيك أعلاه: